Eliasun noue un partenariat capitalistique avec Paluel-Marmont Valorisation pour accélérer son développement

(Boursier.com) — Afin d'accompagner le développement du promoteur francilien Eliasun, Paluel-Marmont Valorisation (PMV) prend une participation significative à son capital aux côtés du fondateur Antoine Lemonnier. Ce partenariat fait suite à plusieurs années de collaboration et à quatre opérations réalisées ensemble.

PMV met également en place un véhicule ad hoc visant à financer directement les opérations de promotion immobilière et notamment le pipeline actuel composé de 14 opérations représentant une production potentielle de plus de 1000 logements localisés sur des secteurs en tension autour des pôles du Grand Paris.

Sa connaissance fine de ces territoires et son agilité permettent à Eliasun de répondre, dans une démarche partenariale, aux attentes et besoins des collectivités locales, et d'y asseoir un réseau de sourcing performant.

Au-delà des moyens financiers qui permettront ainsi à Eliasun de continuer à alimenter son pipeline, PMV apportera, dans le cadre d'une gouvernance partagée, sa double expertise d'investissement immobilier et d'accompagnement de PME.

Paluel-Marmont Valorisation réalise cette opération d'investissement dans le cadre d'un club-deal qui réunira, autour de Compagnie Lebon, sa maison-mère, des investisseurs privés et des family office.

Eliasun a été conseillé par Spark et Synercom. Paluel-Marmont Valorisation a été accompagné par KPMG et Fairway.