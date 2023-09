EIT InnoEnergy : entrée au capital de la SG parmi son pool investisseurs stratégiques

(Boursier.com) — EIT InnoEnergy, premier moteur d'innovation dans le domaine de l'énergie durable, a annoncé aujourd'hui l'entrée au capital de Société Générale parmi son pool investisseurs stratégiques : EIT InnoEnergy secures over EUR140 million in private placement round (voir version française en pièce jointe). InnoEnergy et Société Générale signent également aujourd'hui un accord de coopération à long terme.

L'objectif de ce partenariat stratégique est d'accompagner le développement des 200 startups actuellement dans le portefeuille d'InnoEnergy et de soutenir sa stratégie de création de grands acteurs industriels telles que Verkor, GravitHy, Holosolis ou FertigHy. Société Générale les accompagnera dans leur croissance en leur offrant sa gamme complète de services de financement et conseil, ainsi qu'un accès privilégié à son propre écosystème de clients et d'investisseurs.

Le portefeuille d'InnoEnergy compte actuellement 200 startups, dont trois licornes, qui devraient générer un chiffre d'affaires de 110 milliards d'euros et économiser 2,1 milliards de tonnes de CO2e d'ici à 2030. Collectivement, ces entreprises ont levé 9,7 milliards d'euros à ce jour.