EIFFEL Investment Group remporte la gestion de NOV Dette Santé

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des entreprises, annonce ce jour avoir remporté la gestion du fonds NOV Dette Santé au terme d'un appel d'offres piloté par la Fédération Française de l'Assurance et la Caisse des Dépôts, dans le cadre de son programme d'investissement "Assureurs-Caisse des Dépôts Relance Durable France".

Un premier financement stratégique d'un montant total de 75 millions d'euros a déjà été initié au profit de la société Fareva, une entreprise emblématique de la filière française de la santé.

Créé à l'initiative de la Fédération Française de l'Assurance et de la Caisse des Dépôts, NOV Dette Santé répond à l'engagement que les assureurs ont pris le 15 avril dernier envers le Premier Ministre pour participer à l'effort national et soutenir la souveraineté sanitaire de la France... NOV Dette Santé viendra financer en dette senior des ETI et des PME françaises du secteur de la santé qui s'engagent en faveur de la relocalisation et de la réindustrialisation et de la santé de demain.

Réunissant les investissements de la Caisse des dépôts et de 11 des principaux assureurs français, NOV Dette Santé a finalisé une première levée de fonds de 270 millions d'euros. Le fonds a pour objectif de financer 15 à 20 entreprises dans les 2 à 3 prochaines années, seul ou en commun avec d'autres investisseurs.

Eiffel Investment Group a remporté la gestion du fonds NOV Dette Santé à l'issue d'un appel d'offres piloté par les équipes de la Caisse des dépôts et de la Fédération Française de l'Assurance et auquel ont été associés des membres du Comité Scientifique du fonds.

Acteur important de la dette privée, dont il est l'un des principaux indépendants, Eiffel Investment Group est pionnier en matière de financement d'impact.