Eiffel Investment Group annonce le closing final de son fonds Eiffel Gaz Vert, à 210 ME

(Boursier.com) — Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des entreprises, annonce ce jour le closing final de son fonds Eiffel Gaz Vert, à 210 ME. Plus gros fonds européen dédié au gaz renouvelable, Eiffel Gaz Vert a reçu le concours d'acteurs de tout premier plan de la filière, comme la Banque des territoires, GRTgaz, ADEME Investissements et d'investisseurs institutionnels de premier plan à l'instar de la Banque européenne d'investissement.

Lancé par la Ministre de la Transition Ecologique en février 2020, Eiffel Gaz Vert aura prochainement finalisé son huitième investissement et aura déployé près de 50 ME, moins d'un an après le 1er closing...