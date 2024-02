Eiffel Investment Group a présenté son bilan 2023 et ses perspectives pour 2024

(Boursier.com) — Malgré un environnement économique impacté par une forte inflation et des risques géopolitiques qui se sont matérialisés au Moyen-Orient et en Europe de l'Est, Eiffel Investment Group a maintenu sa trajectoire de croissance en 2023. Les encours de la société de gestion progressent d'environ 1 milliard d'euros sur 2023 et atteignent désormais 6 milliards d'euros. Les quatre principales stratégies d'investissement du groupe - la dette privée, le capital-investissement, les infrastructures de transition énergétique et les marchés de capitaux - ont toutes contribué à cette performance.

Alors que la croissance a été largement alimentée par les investisseurs institutionnels, l'année a également été marquée par le succès des fonds proposés aux investisseurs privés.

La collecte auprès de la clientèle privée s'est particulièrement distinguée dans les activités liées aux infrastructures d'énergie renouvelable (Eiffel Infrastructures Vertes, Allianz Transition Énergétique et MAIF Rendement Vert), au crédit coté (nouveau fonds high yield à échéance Eiffel Rendement 2028) et au capital-investissement (FCPI ALTO Innovation 2023). Les clients privés d'Eiffel Investment Group représentent ainsi déjà plus de 15% du total des encours. 1,6 milliard d'euros investis au service de la croissance des entreprises européennes.

Stratégie pertinente

Dans un contexte marqué par un fort réajustement des taux d'intérêts et un désengagement partiel des financeurs traditionnels, les stratégies de dette privée à impact d'Eiffel Investment Group ont été particulièrement pertinentes pour soutenir le développement des PME/ETI européennes. Les fonds d'Eiffel Investment Group ont ainsi investi près d'un milliard d'euros en dette privée pour accompagner la croissance des entreprises européennes.

Dans le domaine de la transition énergétique, la crise géopolitique a continué d'accélérer la tendance de fond de transition vers les énergies renouvelables. Eiffel Investment Group y a participé très activement cette année en investissant près de 500 millions d'euros dans des projets d'infrastructures "vertes". A ce jour, la société a ainsi participé au déploiement de 3.000 infrastructures d'énergie renouvelable en Europe, en collaboration avec 100 développeurs de projets.