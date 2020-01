Eiffel Investment Group : 1er dans la catégorie Capital-Investissement

(Boursier.com) — Eiffel Investment Group, spécialiste de l'investissement dans les PME-ETI européennes innovantes, a remporté le 1er prix de la catégorie Capital Investissement lors de la 27ème édition du Palmarès des Fournisseurs du magazine Gestion de Fortune. Le groupe Eiffel Investment Group gère désormais plus de 2 milliards d'euros.

Véritable baromètre de la profession, le Palmarès des Fournisseurs, organisé par le magazine Gestion de Fortune, offre une vision à la fois quantitative et qualitative sur la manière dont sont perçues les sociétés de gestion par les CGP. Les équipes de gestion récompensées sont à la fois celles les plus fréquemment citées par les CGP mais aussi celles dont la pertinence de la gamme de produits, la disponibilité commerciale ainsi que la qualité du back office sont saluées.

Eiffel Investment Group est donc une nouvelle fois récompensé pour la qualité de son offre d'investissement et de son équipe de gestion. Depuis sa création, Eiffel Investment Group a séduit et fidélisé plus de 27.000 clients et lancé une large gamme fonds (la gamme ALTO), tout en restant fidèle à sa politique de gestion qui privilégie les sociétés européennes dont la capacité d'innovation soutient un fort potentiel de croissance.

Huseyin Seving, Directeur de la Distribution d'Eiffel Investment Group, a déclaré : "Après une deuxième place l'an dernier, nous sommes très heureux d'obtenir le premier prix cette année. Ce prix nous rend d'autant plus fiers qu'il est attribué par nos partenaires. Il récompense près de 20 ans d'engagement aux côtés des Conseillers en Gestion de Patrimoine pour proposer des produits qui répondent à leurs attentes et celles de leurs clients. Nous les remercions pour ce nouveau témoignage de confiance et pour leur fidélité."