EiC Corporation lance une émission de jetons numériques (ICO) pour soutenir plus d'un million de porteurs de projets en 7 ans

(Boursier.com) — EiC Corporation, do-thank international de coopération économique et de développement, lance la première émission de jetons numériques (ICO -Initial Coin Offering) dédiée à l'accompagnement des start-ups et entrepreneurs du continent africain.

L'organisation, fondée en 2008 par l'entrepreneur ivoirien Julien Achille Agbe, devient une DAO (decentralized autonomous organization) avec son propre jeton numérique de gouvernance : le Lior.

Cette opération inédite d'émission de jetons numériques s'inscrit dans la continuité des activités d'EiC Corporation, présente dans +50 pays et active dans les domaines de la promotion des investissements directs étrangers et de l'actionnariat populaire ; la démocratisation de la finance ; et la diplomatie économique. Elle cible les populations non-bancarisées, mais également des entrepreneurs en quête de financements structurés.

Via l'émission du Liors/G (ERC-20), EiC vise à accompagner des porteurs dans leur projet entrepreneurial et leur structuration financière, avec un objectif d'un million de bénéficiaires en 7 ans à travers les différents programmes : Thérapie financière ; Clinique Finance ; Clinique Entreprise. En outre, l'organisation entend développer de nouveaux programmes d'éducation financière, pour vulgariser et promouvoir les services financiers permis par le Web3.

Julien Achille AGBE, Fondateur d'EiC Corporation, a déclaré : "Cette opération reflète cinq années de travail constant visant à faire émerger, grâce à la technologie Blockchain et aux actifs numériques, un nouveau modèle d'organisation, plus démocratique, plus innovant, et plus efficient du point de vue de notre mission. Laquelle est, pour rappel, de mettre en oeuvre les conditions d'une inclusion financière optimale au sein des sociétés et économies africaines. Nous remercions nos partenaires - Talium, Smartchain, Invictus Conseil, le CEPS - pour leur appui dans cette aventure."