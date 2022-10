Effinity annonce réaliser un LBO primaire avec Aquiti Gestion

(Boursier.com) — Effinity , qui a réalisé une croissance de 16% en 2021, pour un chiffre d'affaires de près de 30 millions d'euros, annonce ce jour réaliser un LBO primaire avec Aquiti Gestion, au travers de NACI 1, son fonds dédié au PME et ETI néo-aquitaines, accompagné de la Banque Populaire et de la Caisse d'Épargne, pour un montant de 11,5 millions d'euros.

Cette opération valide le potentiel de croissance de l'entreprise et confirme la vision de ses dirigeants : renforcer ses capacités d'innovation pour répondre aux nouveaux enjeux du marché de l'acquisition digitale et déployer un marketing omnicanal et responsable.