EFA (European Fund Administration) rejoint le groupe Universal Investment

(Boursier.com) — Le groupe Universal Investment et les actionnaires d'European Fund Administration (EFA) - Banque de Luxembourg, Banque et Caisse d'Épargne de l'État, Oddo BHF, Quintet Private Bank (Europe) S.A. - annoncent conjointement aujourd'hui qu'ils ont conclu un accord pour l'acquisition d'EFA par le groupe Universal Investment.

La transaction est soumise à l'approbation par l'autorité de supervision financière luxembourgeoise CSSF, et devrait être finalisée au cours du second semestre 2022.

Fondée en 1996, avec des pôles d'excellence opérationnelle au Luxembourg et en France, EFA a des actifs sous administration de près de 167 milliards d'euros à la clôture de l'exercice 2021. EFA est un des principaux prestataires de services d'administration de fonds, de services en matière d'actifs alternatifs et privés et de services de front-, middle- et back-office. Ses clients sont des banques, des gestionnaires d'actifs, des compagnies d'assurance, des gestionnaires de patrimoine, des family offices et des investisseurs institutionnels.

Le groupe Universal Investment est l'une des principales plates-formes de services de fonds d'investissement en Europe, avec environ 750 milliards d'euros d'actifs sous administration et quelque 2.000 mandats de fonds d'investissement publics et institutionnels. Son effectif compte plus de 1.000 personnes réparties sur les sites de Francfort-sur-le-Main, Luxembourg, Dublin, Londres, Hambourg et Cracovie. Au cours des dernières années, Universal Investment a rejoint une nouvelle ligue composée d'un nombre restreint d'acteurs internationaux majeurs dans ce secteur.

L'internationalisation progresse avec succès au-delà de la région DACH avec l'appui sur des pôles de compétences à Luxembourg et en Irlande, notamment au bénéfice de gestionnaires d'actifs internationaux.

Le rapprochement des deux organisations permettra d'élargir les capacités commerciales et opérationnelles sur les marchés européens, avec des actifs sous administration de plus de 900 milliards d'euros, répartis sur plus de 7.000 fonds d'investissement et mandats de gestion.