Educapital, plus grand fonds EdTech d'Europe, investit dans Tomorrow University, une néo-université allemande

(Boursier.com) — Educapital , premier fonds européen dédié à l'Edtech et au Future of Work vient d'annoncer son dernier investissement, Tomorrow University. Une université de sciences appliquées, accréditée à distance, qui permet aux leaders et aux acteurs du changement de demain d'acquérir les compétences les plus demandées en matière de durabilité, d'entrepreneuriat et de technologie.

Tomorrow University of Applied Sciences (ToU), la néo-université allemande en matière de durabilité, d'entrepreneuriat et de technologie, a annoncé aujourd'hui la réussite de son cycle de financement de série A, qui a permis de lever 7,3 millions d'euros, pour un total de 11,8 millions d'euros levés depuis 2021. Mené par Educapital, le plus grand fonds EdTech d'Europe, le tour de table a été renforcé par Redstone, Mediahuis Ventures, 4P Capital et des investisseurs providentiels tels que Ralf Reichert et Daniel Jung.

Cet investissement substantiel soutiendra l'Université de demain dans sa mission de construire une communauté mondiale de chefs d'entreprise et d'experts de l'industrie qui se consacrent à la construction d'un avenir plus durable.