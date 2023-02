(Boursier.com) — Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (EdR REIM) a dépassé l'objectif de 300 millions d'euros de levée de fonds pour la première clôture de sa plateforme pan-européenne de dette immobilière. Au total, fin 2022, ce sont plus de 350 millions d'euros qui ont été levés à travers le fonds Edmond de Rothschild Real Estate Debt European High Yield I et un fonds dédié à un investisseur institutionnel allemand. En outre, l'équipe de dette immobilière d'EDR REIM vient de signer son premier investissement au Royaume-Uni en accordant un financement whole-loan de 35 millions de livres sterling à travers les deux fonds pour refinancer et redévelopper un actif logistique à Londres.

En décembre 2022, EdR REIM a conclu la levée de fonds sur son fonds pan-européen à plus de 170 millions d'euros. Le fonds dédié dont EdR REIM est le conseiller en investissement pour un investisseur institutionnel allemand s'élève à 180 millions d'euros, portant le total de la levée de fonds pour ses stratégies de dette immobilière européenne à plus de 350 millions d'euros. La plateforme, lancée dans un environnement de marché difficile en 2020, a donc dépassé son objectif initial de levée de fonds de 300 millions d'euros.

Après la clôture du financement à Londres et avec six opérations conclues en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, en Italie et au Royaume-Uni, le taux de déploiement du fonds Edmond de Rothschild Real Estate Debt European High Yield I est d'environ 70%. La performance actuelle du portefeuille a permis une nouvelle augmentation du dividende versé aux investisseurs, qui passe de 4,25% à 4,50% par an à partir du premier trimestre 2023.

Le fonds vise un TRI net d'environ 8%, y compris un coupon courant de 4% à 5% par an, versé sur une base trimestrielle. (L'objectif de croissance/performance est basé sur la réalisation d'hypothèses de marché retenues par Edmond de Rothschild REIM (Germany) GmbH et il ne s'agit en aucun cas d'une promesse de croissance/performance.) La période d'investissement s'étend jusqu'à la fin de 2023, et il reste environ 135 millions d'euros de capital à investir dans les deux fonds.

Ralf Kind, responsable de la dette immobilière chez EdR REIM, explique : "Nous sommes parfaitement en phase avec la stratégie de déploiement de nos deux véhicules de fonds de dette et nous bénéficions actuellement du changement des conditions de marché avec des transactions à des LTV inférieurs et à des conditions plus rémunératrices. Nous continuons à nous concentrer sur des financements avec des sponsors de premier plan et des actifs offrant une résilience dans un environnement inflationniste."

Le fonds Edmond de Rothschild Real Estate Debt European High Yield I est un fonds fermé domicilié au Luxembourg sous la forme d'une SCA SICAV-RAIF. Alter Domus est le gestionnaire du fonds d'investissement alternatif.

L'équipe Real Estate Debt d'Edmond de Rothschild fait partie de la plateforme paneuropéenne de gestion d'investissements immobiliers d'Edmond de Rothschild.

La plateforme Edmond de Rothschild Real Estate Debt offre une gamme complète et flexible de produits de dette pour les emprunteurs à travers la structure de capital, y compris des prêts de type whole-loan et mezzanine, bridge et term-loan sur des actifs stabilités et loués et des projets de promotion-construction sur les principaux marchés européens. Les stratégies de prêt se concentrent sur tous les secteurs immobiliers majeurs et alternatifs sur les marchés immobiliers européens, y compris l'Allemagne, la France, le Benelux, les pays nordiques, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni, en s'appuyant sur le réseau étendu et la présence locale d'Edmond de Rothschild REIM en Europe.

En ce qui concerne l'opération de financement à Londres, EDR REIM était conseillé par Mayer Brown (Martin Heuber, Bernina Butt) et NautaDutilh (Sara Gerling).