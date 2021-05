Edmond de Rothschild REIM (France) a assisté la Croix-Rouge Française dans l'externalisation de 6 établissements de son patrimoine

(Boursier.com) — Edmond de Rothschild REIM (France) a assisté la Croix-Rouge Française dans l'externalisation de six établissements de son patrimoine, sous forme d'une opération de sale and lease back partiel pour un montant d'environ 191 millions d'euros droits inclus.

La Croix-Rouge Française a engagé depuis 5 ans une importante modernisation de son parc immobilier réparti sur près de 2.000 sites en métropole et Outre-mer pour améliorer les conditions d'accueil de ses bénéficiaires et les conditions d'exercice des activités par ses bénévoles et salariés. Dans ce contexte, la Croix-Rouge Française a externalisé six bâtiments hospitaliers de son patrimoine sous forme d'une opération de sale and lease back partiel pour un montant d'environ 191 millions d'euros droits inclus.

La foncière détenant les 6 actifs immobiliers est une structure règlementée FIA (fonds d'investissement alternatif) détenue à hauteur de 60% par des investisseurs institutionnels tiers, les 40% restants étant conservés par la Croix-Rouge Française. Parmi les investisseurs tiers, Cofinimmo a acquis, fin 2020, environ 39% des parts de la foncière.

Les équipes d'Edmond de Rothschild REIM (France) ainsi que l'Etude Notariale Thibierge, le Cabinet De Pardieu, Brocas, Maffei et la société Marceau Finance ont assisté activement la Croix-Rouge Française dans les différentes étapes de la mise en oeuvre de cette foncière, la constitution d'une data room pour l'acquisition et le refinancement des six actifs, l'élaboration d'une due diligence vendeur, la mise en place de la structure de détention des actifs, la recherche et la négociation du refinancement.

Dans le prolongement de cette mission, Edmond de Rothschild REIM (France) est en charge de la gestion de ces six établissements tant du point de vue Asset et Property Management que du point de vue corporate et financier (gestion complète du véhicule règlementé détenant les actifs immobiliers).

Ces six établissements signent une première étape dans le partenariat mis en place entre la Croix-Rouge Française et Edmond de Rothschild REIM (France). "De nouveaux établissements viendront compléter cette foncière au fil des années et dès 2022", indique Guy Bernfeld, directeur général adjoint de la Croix-Rouge Française.

Cette opération complexe démontre la capacité des équipes d'Edmond de Rothschild REIM (France) à externaliser des portefeuilles d'investisseurs en proposant une stratégie de valorisation immobilière adaptée et une structuration juridique optimale pour le vendeur et les nouveaux investisseurs.