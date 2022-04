(Boursier.com) — Edmond de Rothschild France lance un mandat de gestion en 'private equity'. Ce nouveau mandat de gestion donne accès aux clients de la banque privée en France à l'ensemble des fonds de private equity du Groupe. Faiblement corrélés aux marchés financiers, ces investissements permettent aux clients privés de diversifier leurs placements en alliant performance financière à long terme et ancrage dans l'économie réelle. Ce mandat offre également la possibilité de diversifier ses investissements dans d'autres classes d'actifs réels comme l'immobilier et les infrastructures.

Avec près de CHF 20 milliards sous gestion, le groupe Edmond de Rothschild est devenu ces dernières années un acteur de premier plan dans les marchés privés avec une plateforme de stratégies innovantes en private equity et actifs réels (immobilier, dette d'infrastructures).

Le nouveau mandat de gestion en private equity lancé par Edmond de Rothschild permet aux clients privés de diversifier leurs portefeuilles en accédant à des stratégies plus faiblement corrélées aux marchés financiers. Il est investi intégralement dans les fonds en private equity et en actifs réels du groupe Edmond de Rothschild et accessible moyennant un ticket d'entrée d'un million d'euros.

Les stratégies de private equity proposées dans le cadre du mandat couvrent :

-des investissements de type capital transmission (buyout) et capital croissance ;

-des stratégies guidées par l'expertise en infrastructures et immobilier ;

-des stratégies private equity externes au Groupe au travers du fonds de fonds hybride Privilège.

L'intérêt de ce nouveau mandat de gestion est de tirer profit de la tendance des marchés privés à améliorer la performance ("alpha"), le rendement, la diversification et l'impact des portefeuilles. Le portefeuille s'oriente donc principalement vers le private equity (pour la recherche de performance) et vers les actifs réels (pour la diversification et la recherche d'impact).

80% à 70% de l'allocation cible du portefeuille est composée de fonds de private equity, le reste de fonds immobiliers et de dette d'infrastructures qui représenteront entre 20 et 30% de l'allocation cible. En termes de géographies, le portefeuille cible est composé à au moins 80% d'investissements aux États-Unis et en Europe. Les investissements dans les marchés émergents, eux, sont limités à 10% maximum.

La gestion du mandat se fait sur le long terme, avec un horizon de placement supérieur à dix ans. Cela permet de déployer les investissements de façon progressive et diversifiée en termes de stratégies, de géographies et de millésimes. Vient ensuite une phase de désinvestissement progressif qui permet de matérialiser la performance.

Cette solution d'investissement est destinée aux investisseurs avertis et expérimentés, qui doivent avoir la capacité de comprendre et la volonté d'accepter l'étendue de leur exposition aux risques de cet investissement, et en particulier son caractère illiquide ainsi que sa durée de blocage. Les autres risques principaux liés au mandat comprennent notamment le risque de perte en capital, les risques liés aux variations des taux de change, les risques associés aux investissements dans les sociétés non cotées.

Renzo Evangelista, président du Directoire de Edmond de Rothschild (France) a déclaré : "Convaincus que tout ce qui est durable est rentable à long terme, nous développons depuis plus de 10 ans des stratégies de private equity performantes. Ce mandat est le fruit de la réflexion de nos équipes qui sont en permanence à l'écoute des besoins de nos clients privés. Ces derniers ont désormais accès à une solution d'investissement diversifiée dans l'économie réelle avec un impact positif".