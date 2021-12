Edmond de Rothschild : ça bouge avec PeakBridge

(Boursier.com) — La plateforme d'investissement en Private Equity du Groupe Edmond de Rothschild et PeakBridge, un précurseur de l'investissement dans l'Agri-Food Tech, ont annoncé aujourd'hui un accord visant à réunir leurs compétences pour accélérer la croissance de la plateforme d'investissements de PeakBridge. Leur objectif commun est d'accompagner la croissance d'entreprises à impact dans l'Agri-Food Tech. Le partenariat vise dans un premier temps 250 millions d'euros d'actifs sous gestion avec la volonté de croître davantage par la suite. En mobilisant leurs compétences et leur présence internationale, les deux acteurs entendent contribuer à répondre aux problèmes environnementaux et sociaux liés aux systèmes alimentaires.

Edmond de Rothschild Private Equity et PeakBridge partagent une vision et des valeurs communes autour de la transformation de ces systèmes à travers des investissements qui aient un sens, qui soient à la fois profitables et à fort impact.

Erich Sieber, associé général de PeakBridge, a déclaré : "Nous sommes reconnaissants pour cette marque de confiance de la part d'Edmond de Rothschild. Cela nous apporte la crédibilité et la légitimité pour poursuivre nos efforts d'investissement dans les infrastructures nécessaires à l'innovation dans le domaine de l'Agri-Food Tech. Nous travaillerons en étroite collaboration avec Edmond de Rothschild afin d'identifier, d'investir et de soutenir les entrepreneurs et les technologies à forte croissance et qui auront un impact sur l'avenir de nos systèmes alimentaires."

Johnny El Hachem, PDG d'Edmond de Rothschild Private Equity, a ajouté : "Ce partenariat, avec un gérant d'actifs professionnel de l'Agri-Food Tech proche de notre ADN, témoigne de notre volonté d'améliorer constamment notre offre et d'accroître notre impact dans des secteurs stratégiques comme l'alimentation et l'agriculture. Nous sommes convaincus qu'avec PeakBridge, nous pouvons avoir un impact durable sur les enjeux sociaux et environnementaux qui se posent à l'échelle mondiale."