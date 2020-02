Edmond de Rothschild AM annonce la labellisation de son fonds Edmond de Rothschild Fund Global Sustainable Convertibles

(Boursier.com) — Pionnier sur ce segment de marché, Edmond de Rothschild Asset Management annonce la labellisation de son fonds Edmond de Rothschild Fund Global Sustainable Convertibles. Il s'agit du premier fonds d'obligations convertibles internationales labellisé ISR en France.

Edmond de Rothschild Asset Management associe pour la première fois deux de ses expertises historiques : sur les obligations convertibles, dont le premier fonds a été lancé en 1993, et sur l'Investissement Responsable à travers son modèle propriétaire développé depuis plus de 10 ans. L'objectif du fonds est de proposer une approche originale et défensive grâce à un cadre de gestion sélectif à la fois dans la prise en compte des critères extra-financiers et dans la sélection des obligations convertibles, tout en bénéficiant d'un univers d'investissement large.

L'équipe Obligations Convertibles est composée de 3 gérants expérimentés couvrant l'intégralité de cet univers d'investissement (tant d'un point de vue géographique que sectoriel) et dirigée par Cristina Jarrin.

L'intégration des critères ESG à des obligations convertibles permet d'offrir selon nous une double protection à la baisse grâce à la nature convexe de cette classe d'actifs et au fait que les sociétés ayant adopté une politique ESG sont plus susceptibles de présenter de meilleures performances à l'avenir. L'intégration de critères ESG vise à améliorer la qualité du portefeuille et générer un meilleur ratio risque/rendement, confirmant ainsi l'engagement d'Edmond de Rothschild Asset Management en tant qu'investisseur de long terme.

LES ATOUTS DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Les marchés sont actuellement confrontés à une dynamique de fin de cycle avec une incertitude croissante et une volatilité accrue. Dans ce contexte, la structure hybride des obligations convertibles, en particulier leur convexité, c'est-à-dire le profil risque/rendement favorable - elles s'apprécient davantage dans une dynamique de marchés actions à la hausse qu'elles ne se déprécient avec un mouvement à la baisse - offre selon nous aux investisseurs la possibilité de maintenir leur exposition au marché des actions avec une protection renforcée contre les baisses.

D'un point de vue technique, les attributs défensifs des obligations convertibles semblent particulièrement attractifs aujourd'hui : d'un côté, elles proposent une "optionalité" des actions à meilleur prix ; de l'autre, les profils techniques des obligations convertibles séduisent avec une convexité et un rendement accrus (plus de 40% de l'univers européen offre toujours un rendement positif).

D'autres raisons opportunistes rendent également les obligations convertibles attrayantes. Les entreprises en croissance y ont recours, surtout celles appartenant au secteur technologique aux États-Unis. Enfin, dans un contexte de fusions et acquisitions, les convertibles peuvent offrir une forte rentabilité, parfois supérieure à celle des actions.