EDEIS et TIIC engagés pour le développement des territoires

(Boursier.com) — Le groupe EDEIS et le fond d'investissement TIIC viennent de signer un partenariat afin d'accompagner leur développement dans le domaine des concessions.

Une première ligne de co-financement de 50 millions d'euros sera ainsi mise à la disposition du groupe EDEIS pour accompagner ses projets de développements sur des infrastructures au service du rayonnement et du développement économique des territoires. EDEIS et TIIC considèrent en effet que ces infrastructures demeurent l'un des principaux leviers de moyen et de long terme pour favoriser le rayonnement et l'attractivité au niveau local. Avec cette annonce en pleine crise sanitaire, EDEIS et TIIC démontrent ainsi leur engagement sans faille auprès des territoires en leur proposant un nouvel outil de gestion et d'investissement.

Jean-Luc Schnoebelen, Président Edeis, a déclaré : "Cette association avec TIIC nous permettra ainsi d'accompagner des projets de développement vitaux pour les territoires, en métropole mais aussi en outre-mer. Dans cette période difficile, nous avons le devoir de continuer à investir dans notre avenir." Manuel Cary, Directeur Général du fonds TIIC, déclare : " TIIC est heureux d'avoir conclu ce partenariat avec Edeis qui ouvre des opportunités d'investissement intéressantes dans le secteur des infrastructures françaises à dimension régionale. Edeis est un acteur de premier ordre avec lequel nous serons ravis de co-investir."