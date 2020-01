EcoVadis conclut un investissement de 200 M$ auprès de CVC Growth Partners

(Boursier.com) — EcoVadis, la plateforme leader d'évaluation et d'amélioration de la performance RSE, annonce aujourd'hui un investissement de 200 millions de dollars de la part de CVC Growth Partners, la franchise growth equity de CVC Capital Partners. Cette levée de fonds est l'une des plus importantes jamais réalisées sur le marché de la RSE et traduit l'importance de plus en plus forte de cette dernière pour la réussite des entreprises.

Avec ce nouveau tour de table, EcoVadis compte financer son développement à l'international - avec un focus sur les États-Unis et l'Asie - investir dans la tech, et pousser les recrutements puisque l'entreprise prévoit de recruter 200 nouveaux profils cette année.

La vocation d'EcoVadis restera la même : promouvoir la durabilité des entreprises en toute indépendance, participer à l'amélioration des conditions de travail et des pratiques environnementales dans les chaînes d'approvisionnement.

"La combinaison des initiatives mondiales en matière de développement durable, des exigences de conformité réglementaires en constante évolution et les engagements sociétaux des entreprises met au premier plan la chaîne d'approvisionnement. Levier devenu indispensable pour accélérer la durabilité des entreprises, elle prend aujourd'hui une dimension nouvelle et un vrai caractère d'urgence, créant ainsi une demande à forte croissance pour nos solutions", déclare Frédéric Trinel, cofondateur et codirigeant d'EcoVadis. "Le réseau mondial et la notoriété de CVC joueront un rôle essentiel en nous aidant à développer notre activité et à transformer le mode de fonctionnement des entreprises".

"Le modèle de l'entreprise gouvernée par des valeurs de responsabilité s'intensifie depuis des années s'intensifie depuis des années, dans une dynamique très vertueuse. Les dirigeants d'aujourd'hui sont de plus en plus au fait de l'importance de mettre en place des évaluations sur la RSE et le développement durable pour protéger leurs marques, accroître les valorisations, éclairer les stratégies d'investissement et influer positivement sur la société", explique Pierre-François Thaler, cofondateur et codirigeant d'EcoVadis. "La chaîne d'approvisionnement est le plus grand levier pour créer un vrai changement et avoir un impact social, et ce au niveau mondial. Mais lorsqu'elle n'est pas gérée, elle devient un terrain fertile pour les risques cachés, notamment le travail forcé, les rejets environnementaux, la corruption et les problèmes de sécurité. Cet investissement de CVC témoigne du rôle essentiel que jouent les facteurs RSE sur le marché actuel".

Plus de 450 entreprises (dont 70% du CAC 40) - représentant plus de 2500 MdEUR de dépenses annuelles - s'appuient sur les évaluations des fournisseurs et la plateforme collaborative d'EcoVadis pour évaluer et améliorer les performances RSE de leurs chaînes d'approvisionnement. La méthode d'évaluation d'EcoVadis, déployée via une plateforme SaaS sur abonnement adossée à une équipe d'analystes RSE, est utilisée par plus de 60.000 entreprises évaluées dans 155 pays et connait une croissance annuelle de 40% par an sur les cinq dernières années.