EcoVadis annonce une levée de 500 millions de dollars

(Boursier.com) — EcoVadis , leader mondial d'évaluation et d'amélioration de la performance RSE des entreprises, annonce aujourd'hui une levée de 500 millions de dollars, et devient ainsi une nouvelle licorne française.

Cette levée de fonds est la plus importante jamais réalisée sur le marché de la RSE et traduit l'enjeu grandissant de cette dernière pour la performance des entreprises. Ce tour de table - qui porte le total des capitaux levés par EcoVadis à plus de 725 millions de dollars - a été mené par Astorg, société de capital-investissement européenne et BeyondNetZero, la société d'investissement climatique de General Atlantic, avec la participation de GIC Private Limited basé à Singapour et Princeville Capital. Dans le cadre de la levée, EcoVadis a été conseillé, pour la troisième fois, par GP Bullhound.

Les tours de financement précédents incluent des investissements de CVC Growth Partners II en janvier 2020 et de Partech en 2016, ainsi qu'une participation de Bain & Company en février 2020. CVC Growth Partners II reste le principal actionnaire institutionnel de l'entreprise.

Avec ce nouveau tour de table, EcoVadis va financer son développement à l'international, renforcer ses outils d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, réaliser des acquisitions stratégiques et concrétiser sa vision d'entreprise à mission.

S'appuyant sur ses partenariats existants tels que Microsoft, SAP, Celonis, Coupa, Taulia et 40 autres, cet investissement va lui permettre d'accroître son impact et d'influencer positivement les décideurs du monde entier.

Plus de 95.000 entreprises réparties dans 200 catégories industrielles et 175 pays s'appuient sur les évaluations des fournisseurs et la plateforme collaborative d'EcoVadis pour évaluer et améliorer les performances RSE de leurs chaînes d'approvisionnement. Aujourd'hui, EcoVadis est utilisé par un nombre croissant d'entreprises, y compris dans la gestion de leurs émissions carbone, le capital-investissement, les prêts liés à la RSE, le financement de la chaîne d'approvisionnement, le risque et la résilience des tiers et plus encore.