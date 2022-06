EcoTree annonce qu'elle lève 12 millions d'euros

(Boursier.com) — EcoTree , entreprise bretonne ayant inventé une nouvelle forme d'investissement forestier, annonce qu'elle lève 12 millions d'euros et l'entrée de Société Générale, Financière Fonds Privés et Famae à son capital.

Forte de son expertise forestière et de préservation de la biodiversité, ainsi que de son réseau établi, EcoTree souhaite désormais s'appuyer sur cette troisième levée de fonds pour renforcer le pont qu'elle a édifié entre le monde de la forêt et la société civile, afin de devenir le leader européen des Solutions Fondées sur la Nature.

Sa volonté première est d'accroître son impact en rendant ses solutions accessibles à tous les propriétaires, gestionnaires et experts, tout en valorisant la forêt dans son ensemble : carbone et bois d'oeuvre, mais aussi biodiversité et social.