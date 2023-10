ECOsubsea lève 12 M$ auprès du fonds Blue Ocean de SWEN Capital Partner

(Boursier.com) — ECOsubsea lève 12 millions de dollars auprès du fonds Blue Ocean de SWEN Capital Partner pour accélérer la transformation de l'industrie du transport maritime à 20 milliards de dollars

Le tour de table Blue Ocean géré par SWEN Capital Partners, l'un des principaux investisseurs dans le domaine du développement durable, permet au spécialiste norvégien du nettoyage de coques d'accroître ses activités dans le cadre de sa mission, qui consiste à fournir des services de nettoyage des coques durables et compétitifs à l'échelle mondiale.

Le nettoyage des coques est essentiel pour éliminer les salissures biologiques afin d'améliorer les performances des navires, d'économiser du carburant et de réduire les émissions.

Le grand avantage de la technologie de pointe d'ECOsubsea est qu'elle peut nettoyer et capturer les salissures biologiques dans un système en boucle fermée, permettant un nettoyage durable des navires et empêchant les organismes non indigènes, les toxines et les microplastiques de polluer les environnements marins.

Les salissures biologiques entraînent le gaspillage de plus de 100 millions de tonnes de CO2 et de 20 milliards de dollars par an dans le secteur du transport maritime.

Le coût global des espèces exotiques envahissantes s'élève à plus de 423 milliards de dollars par an et contribue à 60% des extinctions d'espèces.