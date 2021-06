ecoRobotix : levée de fonds de série C de 14,7 M$

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ecoRobotix , une start-up proposant des solutions agricoles à ultra-haute précision, vient de lever 14,7 millions de dollars US lors de son dernier tour de table de série C. Les fonds proviennent notamment de Swisscom Ventures, en collaboration avec Verve Ventures, qui a été fortement soutenu par les investisseurs existants d'ecoRobotix, notamment CapAgro, 4FO Ventures et BASF Venture Capital.

Cette levée de fonds permettra à la fois à ecoRobotix d'accélérer la production en série à grande échelle de son pulvérisateur phytosanitaire tracté, ARA, et d'accroître son expansion européenne.

Le financement viendra également soutenir ses efforts importants de 'R&D', notamment pour intégrer de nouvelles cultures à traiter, développer des solutions de pulvérisation autonomes, ainsi que de nouveaux services basés sur le Cloud, à l'instar des nouvelles technologies modernes telles que la 5G. Swisscom et ecoRobotix coopéreront pour développer ces nouveaux services et solutions basés sur le Cloud pour une agriculture durable.