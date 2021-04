ECOFI : première société de gestion non-actionnaire à rejoindre la plateforme IZNES

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ECOFI est la première société de gestion non-actionnaire à rejoindre la plateforme IZNES, plateforme paneuropéenne collaborative d'achat et de vente d'OPC utilisant la technologie Blockchainpour la tenue de registre.

Afin d'ouvrir un nouveau canal de distribution et de faciliter la vie de ses clients, ECOFI a adopté depuis début 2021 la plateforme IZNES, une solution complète depuis l'entrée en relation jusqu'à la tenue de registre.

La plateforme permet en effet à ses clients d'exécuter et de centraliser dans un même endroit leurs ordres d'investissement en OPC, de ne faire les démarches d'entrée en relation (KYC / LAB FT - lutte anti blanchiment et financement du terrorisme -...) qu'une seule fois pour l'ensemble des sociétés de gestion dont ils sont clients. Elle offre à la société de gestion un suivi en temps réel des investissements sur leurs fonds, une meilleure traçabilité et une information plus complète du passif de ses clients.

Cette plateforme, qui allie rapidité, simplification, optimisation, sécurité et transparence pour les passages d'ordres, permet ainsi à ECOFI de rester centrés sur les besoins de ses clients, en s'appuyant sur l'expertise technique d'IZNES sans mobiliser de ressources ou de compétences techniques complexes en interne. ECOFI, contributeur de la plateforme dès la première heure, a finalisé le partenariat après des premiers tests concluant sur le fonds BTP Trésorerie, et distribue désormais plusieurs de ses OPC via cet intermédiaire.

Cette solution, intégrée au sein de l'écosystème des Asset Servicers, a permis à IZNES de traiter plus de 17 milliards d'euros de transactions à fin décembre 2020. 3 clients d'ECOFI, pour 200 millions d'euros, ont déjà rejoint la plateforme IZNES.