ECM Group souscrit à un prêt à impact "Arkéa PACT" de 3 ME

(Boursier.com) — ECM Group, spécialisé dans la fabrication de fours industriels hautement techniques, vient de souscrire un prêt à impact, "Arkéa PACT", de 3 ME auprès d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa. Objectif : renforcer les efforts de 'R&D' en faveur d'une industrie décarbonée et digitalisée.

ECM Group, créé en 1928, est un groupe familial spécialisé dans la fabrication de fours industriels, hautement techniques, à destination des grands donneurs d'ordres des marchés automobile, aéronautique, nucléaire et photovoltaïque.

A partir de Grenoble, où sont basés l'usine et le siège social, ce fleuron de l'industrie française rayonne à l'international avec 15 implantations dans le monde, regroupant 650 collaborateurs.