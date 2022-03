Echiquier Climate Impact Europe distingué lors des CDP Europe Awards 2022

(Boursier.com) — Echiquier Climate Impact Europe reçoit un 'Climetrics Fund Award' dans la catégorie Europe, aux côtés de 4 autres fonds.

Cette distinction repose sur les performances environnementales du fonds en 2021, calculées par Climetrics, classement de fonds indépendant et public du Carbon Disclosure Project (CDP). La notation Climetrics distingue les solutions d'investissement soutenant la transition vers une économie bas carbone, gérant durablement les ressources en eau et sans déforestation. Calculée grâce aux données rapportées au CDP par les entreprises, la notation se fonde sur 3 critères : la performance environnementale du portefeuille, la politique d'investissement et l'action du gérant d'actifs sur les questions climatiques.

En 2021, 17.000 fonds dans le monde ont été évalués par Climetrics. 20 fonds, divisés en quatre catégories, ont obtenu les plus hautes notes. Ils ont été récompensés lors de l'événement annuel CDP Europe Awards, qui a réuni de hauts décideurs européens autour des thématiques environnementales.

Cette distinction consolide la place de La Financière de l'Echiquier (LFDE), investisseur responsable depuis plus de 30 ans, comme un acteur actif de l'investissement à impact.

Avec Echiquier Climate Impact Europe, lancé en décembre 2020, LFDE privilégie une approche pragmatique. Chaque secteur doit contribuer à la lutte contre le changement climatique. Le fonds investit ainsi dans des entreprises pionnières apportant des solutions, ainsi que dans des entreprises en transition. Tous les ans, LFDE publie le rapport d'impact de chacun de ses fonds à impact afin de communiquer avec transparence sur ses investissements.

Olivier de Berranger, Directeur Général Délégué et CIO, commente : "L'urgence climatique exige la mobilisation de tous les acteurs. Au sein de notre fonds dédié au climat, nous accompagnons les entreprises dans leur transition. Nous sommes convaincus qu'un positionnement ambitieux sur ces enjeux deviendra source d'opportunités et de performances. Ce prix récompense notre exigence, notre volonté et notre temps d'avance."