eCential Robotics et la BEI ont annoncé la signature d'un accord de financement de 15 ME

(Boursier.com) — eCential Robotics, société grenobloise en pleine croissance spécialisée dans la robotique chirurgicale, et la Banque européenne d'investissement (BEI) ont annoncé la signature d'un accord de financement de 15 millions d'euros. L'objectif est d'appuyer les activités de recherche et d'innovation de l'entreprise pour soutenir son ambition de devenir le standard de la chirurgie digitale et robotique au bloc opératoire pour les interventions neuro-musculo-squelettiques.

Après avoir lancé en 2017 sa plateforme unifiée associant imagerie 2D/3D robotisée et navigation en temps réel, et présenté, en juin dernier, son bras robotisé chirurgical qui permet au chirurgien d'exécuter son geste tel qu'il l'a planifié avec une efficacité et une précision reproductible (marquage CE et certification FDA en cours), eCential Robotics continue d'innover pour offrir une solution robotique entièrement unifiée et complète pour la chirurgie osseuse au bloc opératoire.

Cet investissement a le potentiel de débloquer de nouveaux paradigmes pour faciliter les procédures chirurgicales en ouvrant des perspectives pour de nouvelles applications en chirurgie orthopédique et traumatologique. Cela permettra aux praticiens de réaliser des procédures moins invasives dans un environnement plus sûr et plus serein.