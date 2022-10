EBP Banque-Assurance va équiper les Agents Généraux AXA

(Boursier.com) — Réussir , le syndicat National des Agents Généraux d'AXA a souhaité offrir aux agents la possibilité de s'équiper d'un logiciel leur permettant de gérer leur comptabilité d'exploitation.L'éditeur EBP va donc leur fournir le logiciel EBP Banque Assurance, adapté aux spécificités de leur profession.

"Cette solution de comptabilité qui sera recommandée aux agents par AXA, répond à un triple enjeu : améliorer leur productivité dans la saisie comptable des frais généraux, augmenter leur efficacité via des flux automatisés avec la compagnie, et surtout assurer la conformité de leur gestion comptable. En tant qu'entrepreneurs indépendants, nous sommes particulièrement attachés à choisir l'outil de gestion le plus performant", commente Rémi GAUTTIER, Agent Général AXA et Président du syndicat Réussir.

Le Groupe EBP a su développer un logiciel Cloud permettant aux agents d'automatiser leur comptabilité en agrégeant les données en provenance de deux sources. Les flux provenant de la comptabilité assurantielle (par exemple les commissions reversées par le siège aux agents) et ceux provenant de la synchronisation des comptes bancaires des agences. Le transfert de toutes ces datas s'effectuera de manière automatique lors d'un traitement de nuit afin d'accroître la productivité des agents.

Les agents d'assurance qui tiennent leur comptabilité d'exploitation sous l'environnement AXA bénéficieront du rapatriement automatique de l'ensemble de leurs données comptables. Par ailleurs, les agents utilisant une solution externe, seront accompagnés par les services d'assistance d'EBP pour rapatrier leurs données. Tous bénéficieront d'une formation de démarrage.