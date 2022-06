Dynveo lève 5 ME

(Boursier.com) — Dynveo lève 5 ME pour accélérer son développement et la production écoresponsable de nutraceutiques de pointe. Pionnière nationale de la production de compléments alimentaires sans excipients ni additifs, la société montpelliéraine vient de procéder à une importante levée de fonds. Son objectif est double : accroître ses capacités industrielles et développer la production d'actifs biosourcés en Occitanie.