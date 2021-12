DWS va déployer un programme de gestion énergétique dans ses actifs immobiliers

(Boursier.com) — DWS annonce le lancement d'un programme de gestion énergétique active des biens immobiliers, avec le déploiement de solutions intelligentes d'optimisation énergétique prévu sur la majorité des actifs immobiliers commerciaux détenus par ses fonds à l'échelle mondiale.

Initialement déployées sur 42 actifs immobiliers dans 11 pays, principalement européens, ces solutions d'optimisation énergétique utiliseront les données, les capteurs, l'intelligence artificielle et les connaissances en ingénierie pour une meilleure efficacité opérationnelle et une configuration fonctionnelle d'un bâtiment. La solution comprend également des systèmes de formation et l'intervention du personnel pour mieux répondre à des variables en constante évolution, telles que les niveaux d'occupation, ainsi que pour identifier et rectifier rapidement les défaillances des équipements.

Ces solutions visent à réduire les émissions de CO2 et à réaliser des économies d'énergie et de coûts sur l'ensemble des actifs. Cela contribuera à l'objectif précédemment annoncé par DWS de réduire les émissions de carbone de 50 % d'ici 2030 pour l'ensemble de son portefeuille d'immeubles de bureaux européens.

Parmi les exemples d'économies réalisées dans le cadre de cette initiative, citons l'alignement du fonctionnement des équipements sur les heures d'ouverture des locataires, l'assurance que les systèmes de chauffage et de refroidissement ne fonctionnent pas en tandem, et la garantie que les zones vacantes sont correctement fermées et scellées pour éviter le gaspillage d'énergie.

Benita Schneider, responsable de la gestion des actifs immobiliers pour l'Europe chez DWS, a commenté : "Ces solutions nous fourniront des données précieuses sur le fonctionnement de nos bâtiments et la manière dont nous pouvons éviter le gaspillage, ainsi que des outils pour maximiser l'efficacité opérationnelle. Cette initiative contribuera à la réalisation de nos objectifs actuels en matière de développement durable, notamment notre engagement en faveur d'une gestion des actifs 'Net Zero', afin de devenir climatiquement neutres dans nos pratiques".

Ce programme fait à la suite d'une initiative d'assainissement de l'air dans le cadre de laquelle DWS s'est engagé à installer une technologie de purification de l'air par plasma dans quelque 750 ascenseurs de son portefeuille immobilier européen. L'objectif est d'améliorer la santé et le bien-être de ses locataires, notamment à la lumière de la pandémie de coronavirus.

En tant que partenaire fiduciaire, DWS s'attache à fournir une expertise ESG pour permettre à ses clients d'investir de manière responsable et de contribuer à un avenir durable. DWS a fait partie des premiers signataires des Principes pour l'investissement responsable (PRI) soutenus par les Nations unies en 2008 et a été le premier gestionnaire d'actifs allemand à rejoindre l'initiative Net Zero Asset Manager en décembre 2020.