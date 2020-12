DWS, seul gérant d'actifs allemand à rejoindre le groupe des signataires fondateurs de l'initiative "Net Zero Emissions Goal"

(Boursier.com) — L 'initiative "Objectif zéro émission nette" engage les sociétés de gestion d'actifs à décarboniser les portefeuilles d'investissement et à accélérer leur contribution à l'objectif zéro émission nette et à la limitation du changement climatique à 1,5oC.

Des sociétés de gestion d'actifs représentant environ 9.000 milliards de dollars américains d'encours ont annoncé aujourd'hui le lancement de l'initiative "Objectif zéro émission".

DWS fait partie du groupe de tête de 30 gérants d'actifs mondiaux qui s'engagent à soutenir l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050 ou plus tôt, conformément aux efforts mondiaux visant à limiter le réchauffement à 1,5oC.

Le groupe de signataires fondateurs s'engage également à soutenir des investissements alignés sur l'objectif d'émissions nettes zéro d'ici 2050 ou plus tôt. Le respect de cet engagement implique également de donner la priorité à la réalisation de réductions des émissions liées à l'économie réelle dans les secteurs et les entreprises dans lesquels les sociétés de gestion d'actifs investissent.

Asoka Wöhrmann, CEO de DWS, déclare : "Nous sommes au bord du précipice dans l'ère de la durabilité. La lutte contre le changement climatique est l'impératif social et économique de notre époque. Quiconque s'y oppose sera perdant. En tant que gérant d'actifs fiduciaires, notre mission est d'ouvrir la voie à une économie sans carbone. Notre adhésion à l'initiative "Objectif de zéro émission nette" de l'IIGCC souligne notre engagement en faveur de cet objectif. Au nom de nos clients, nous veillerons à ce que les entreprises prennent le développement durable au sérieux. Et si les entreprises qui ont besoin de rattraper leur retard ne font pas de progrès tangibles, nous les exclurons de notre univers d'investissement".

Dans le cadre de cette initiative, toutes les sociétés de gestion signataires se sont engagées à :

-Travailler en partenariat avec les clients propriétaires d'actifs sur les objectifs de décarbonation, en cohérence avec l'ambition d'atteindre un niveau d'émissions nettes zéro d'ici 2050 ou plus tôt pour l'ensemble des actifs sous gestion ;

-Fixer un objectif intermédiaire pour la proportion d'actifs à gérer en fonction de l'atteinte de l'objectif d'émissions nettes zéro d'ici 2050 ou plus tôt ;

-Réexaminer leur objectif intermédiaire au moins tous les cinq ans, en vue d'augmenter la proportion des actifs sous gestion couverts jusqu'à ce que 100% des actifs soient inclus.

"Nous sommes ravis de faire partie de ce groupe prestigieux de pionniers et de partisans de l'investissement durable. En tant que responsable du développement durable du groupe DWS, je peux vous assurer que nous mettrons toute notre expertise à la disposition de nos clients et de l'initiative de l'IIGCC pour contribuer à cet objectif fondamental. L'action et la transparence sont essentielles pour parvenir au changement nécessaire. C'est aussi ce à quoi nous nous engageons pleinement", ajoute Desiree Fixler, responsable du développement durable chez DWS.