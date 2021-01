DWS s'engage à respecter les normes de reporting sur le capital humain

(Boursier.com) — DWS s'est aujourd'hui engagé à respecter les normes de reporting du capital humain ISO30414 - Gestion des ressources humaines : Lignes directrices pour l'établissement de rapports internes et externes sur le capital humain - établies par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) à la fin de 2018.

Ces normes fournissent des lignes directrices sur les mesures du capital humain que les entreprises doivent communiquer en interne et celles qu'elles doivent rendre publiques - y compris les domaines essentiels des ressources humaines tels que la culture organisationnelle, le recrutement et la rotation du personnel, la productivité, la santé et la sécurité, et le leadership. Leur principal objectif est de rendre les contributions des salariés à l'entreprise plus transparentes pour les investisseurs et de recueillir des détails sur la mesure et l'évaluation des paramètres du capital humain.

Kristina Fluegel, responsable des ressources humaines de DWS, a déclaré : "Nous sommes absolument ravis d'être l'une des premières organisations à être certifiées selon ces normes et nous aspirons à être à la pointe dans ce domaine dans cette période de transparence de plus en plus importante. C'est particulièrement important étant donné que l'amélioration de l'information sur le capital humain permettra d'améliorer la durabilité, l'analyse des investissements, l'engagement et la gestion des entreprises, la compréhension des clients et la gestion des organisations au niveau mondial".