DWS s'associe à BlackFin pour développer le potentiel de la plateforme d'investissement numérique IKS

(Boursier.com) — Le groupe DWS (DWS) et BlackFin Capital Partners (BlackFin) ont convenu d'un partenariat stratégique à long terme pour transformer conjointement la plateforme d'investissement numérique en une plateforme qui propose aux partenaires de distribution, aux investisseurs institutionnels et aux clients particuliers, un écosystème complet de solutions et de services d'investissement numériques.

Cette nouvelle plateforme aura pour but de s'adapter encore mieux aux opportunités offertes par le marché, qui devrait connaître une évolution rapide sous l'effet des nouvelles technologies. Les deux partenaires ont convenu de transférer la plateforme d'investissement numérique dans une joint-venture, dans laquelle DWS conservera une participation de 30%.

"Notre objectif est d'offrir une expérience et un service client de premier ordre. Les solutions et moyens numériques sont fondamentaux, c'est pourquoi nous croyons fermement à son important potentiel de croissance. Avec BlackFin, nous avons trouvé le bon partenaire pour nous aider à exploiter pleinement notre plateforme d'investissement numérique IKS. Notre mission commune est de créer un véritable acteur paneuropéen. Nous nous réjouissons de travailler avec nos nouveaux partenaires pour transformer IKS en un solide réseau de distribution pour DWS à long terme", déclare Dirk Goergen, membre du conseil d'administration du groupe DWS et chef de la division "Protection de la clientèle", responsable de la gestion des ventes et de la stratégie commerciale mondiale.