DWS Invest ESG Equity Income a franchi le cap du milliard d'euros

(Boursier.com) — Trois ans et demi après son lancement, les actifs sous gestion de DWS Invest ESG Equity Income ont atteint plus d'un milliard d'euros. Ce fonds est ainsi devenu le leader parmi les produits concernant les dividendes durables gérés activement en Europe.

Le portefeuille est géré par Martin Berberich, qui est en charge de la combinaison réussie entre durabilité et la stratégie de dividende depuis son origine. "Nous nous abstenons, par exemple, d'investir dans les compagnies pétrolières et gazières et nous nous concentrons plutôt sur les fournisseurs de diesel renouvelable et les producteurs d'énergie renouvelable. En moyenne, les entreprises de l'indice DWS Invest ESG Equity Income émettent environ 30% de CO2 en moins et produisent deux fois plus d'énergie renouvelable que les entreprises de l'indice MSCI World", explique le gérant de portefeuille.

Toutefois, pour être à la hauteur de sa prétention d'être un investissement de base solide à long terme, les sociétés détenues dans le fonds doivent non seulement répondre à des critères de durabilité stricts, mais aussi à des exigences élevées en matière de qualité des dividendes. "Néanmoins, le seul rendement des dividendes n'est généralement pas très instructif. Pour éviter de réduire les dividendes, il est nécessaire d'examiner de manière critique des facteurs tels que la croissance des dividendes, le taux de distribution, le business model et la qualité du bilan", explique M. Berberich.

Grâce à cette approche globale, seules quelques entreprises du portefeuille de DWS Invest ESG Equity Income ont été touchées par des réductions de dividendes l'année dernière. Ces réductions ont même été légèrement surcompensées par des augmentations de dividendes. "Nous sommes donc heureux de pouvoir dépasser légèrement le niveau de l'année précédente avec le versement du 5 mars 2021", déclare M. Berberich. Pour l'année en cours, le gérant de portefeuille prévoit qu'environ 80% des entreprises du portefeuille augmenteront leurs dividendes, ce qui devrait entraîner une hausse moyenne de 8 à 12%.