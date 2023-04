DWS inaugure son immeuble 'Cap Joliette' à Marseille

(Boursier.com) — DWS a inauguré son immeuble Cap Joliette en présence de Mathilde Chaboche (Adjointe à L'Urbanisme de la Ville de Marseille), Laure-Agnès Caradec (Présidente d'Euroméditerranée) et Patrick Amico (Adjoint à la Politique du Logement de la Ville de Marseille).

Cap Joliette est un immeuble de bureaux indépendant d'une surface utile de 12.143 m(2) en R+8 sur deux niveaux de parking, situé dans le quartier d'affaires d'Euroméditerranée. Il est identifié comme la porte d'entrée du quartier de la Joliette, entre la place de la Joliette et le Boulevard de Dunkerque. Il bénéficie de nombreux atouts tels que sa localisation et son accessibilité exceptionnelles, sa nouvelle identité architecturale, ses grandes terrasses et son patio paysagés, son offre de services différenciante, ses performances techniques (système de CVC 4 tubes offrant un confort optimal), et ses certifications BREEAM Refurbishment & Fit-out et WiredScore. Cap Joliette a été intégralement restructuré pour répondre désormais parfaitement aux nouveaux modes de travail et demandes des occupants.

En plus des locataires Covéa et BNP Paribas, des négociations avancées sont en cours avec une administration étrangère et une société d'ingénierie, qui porteront à 45% l'occupation de Cap Joliette.

"Le repositionnement de Cap Joliette comme l'un des immeubles de bureaux prime de Marseille s'inscrit dans notre stratégie de création de valeur "manage to core" des actifs de notre patrimoine en France et en Belgique, avec un fort impact environnemental" indique Virginie Walckenaer, Head of DWS Real Estate - France & Belux.

Plus d'une centaine d'entreprises ont pris à bail dans les immeubles du patrimoine français et belge de DWS, qui est géré par une équipe d'une dizaine de professionnels basée à Paris.