DWS finalise l'acquisition d'un portefeuille de 5 plateformes logistiques

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — DWS annonce l'acquisition d'un portefeuille de 5 plateformes logistiques, pour le compte d'une joint-venture entre deux de ses fonds sous gestion, dont quatre sont situées dans la région lilloise, et une dans la région de Nîmes.

Le portefeuille se compose de 5 bâtiments d'une surface totale de 205.934 m(2), entièrement loués à des locataires de premier rang, opérant principalement dans le secteur du e-commerce et de la grande distribution. Les bâtiments sont construits depuis moins de 5 ans pour la grande majorité, et bénéficient des derniers standards ICPE en vigueur, et de certifications environnementales (BREEAM & HQE) d'excellents niveaux.

"Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie d'investissement, visant à privilégier des plateformes logistiques louées sur le long terme dans des emplacements stratégiques pour leurs locataires, et bénéficiant des derniers standards environnementaux et techniques. Cette nouvelle acquisition permet d'augmenter notre portefeuille de logistique sous gestion et répond à la volonté de nos clients de se diversifier en privilégiant la logistique et le résidentiel" indique Chiara Randazzo, Head of Transactions DWS France, Luxembourg & Belgique.

Avec cette transaction, les actifs immobiliers sous gestion de DWS en France dépassent désormais les 2 milliards d'euros.