DWS et Northwestern Mutual Capital annoncent un partenariat stratégique concernant les marchés privés

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — DWS et la division spécialisée marchés privés de Northwestern Mutual, Northwestern Mutual Capital ("NMC"), ont annoncé la conclusion d'un accord de partenariat stratégique visant à identifier et à développer des opportunités sur les marchés privés.

NMC investit sur les marchés privés depuis plus de 40 ans, et ce partenariat représente un complément important à l'offre de DWS en matière d'actifs réels pour les investisseurs institutionnels. Grâce à ce partenariat, NMC va développer ses actifs pour le compte de tiers et se diversifier davantage en collaboration avec l'équipe mondiale de DWS chargée du private equity. Pour DWS, ce partenariat représente un vecteur de forte croissance pour ses activités, car les investisseurs se tournent de plus en plus vers les stratégies de private equity.

"Les relations privilégiées entre NMC et DWS, associées à la demande de stratégies alternatives différenciées de la part de la clientèle institutionnelle mondiale de DWS, font de ce partenariat une prochaine étape claire et logique pour notre entreprise", a déclaré Mark McDonald, Global Head of Private Equity chez DWS. "Nous sommes ravis d'établir ce partenariat avec NMC, une institution respectée et de grande qualité, et nous nous réjouissons d'une longue collaboration qui nous permettra de renforcer les services que nous offrons à nos clients", a déclaré Kumber Husain, Head of Private Equity, Americas chez DWS.

Pour NMC, ce partenariat avec DWS présente de nombreux avantages, notamment la possibilité de tirer parti de la force et des capacités d'investissement de DWS, de sa présence mondiale et de ses relations approfondies avec les investisseurs institutionnels du monde entier. Il permettra également à NMC de renforcer sa position en tant que partenaire de confiance à long terme pour les principaux groupes de private equity et leurs sociétés ne portefeuille.

"En joignant ses forces à celles de DWS, Northwestern Mutual Capital pourra fournir des solutions liées au private equity à une base élargie d'investisseurs institutionnels tout en continuant à satisfaire l'appétit de Northwestern Mutual pour ces actifs", a déclaré Jeff Lueken, Senior Vice-president de Northwestern Mutual. "Nous avons un partenaire stratégique unique en son genre avec DWS - leur portée mondiale et leurs capacités de service à la clientèle feront parties intégrantes de la croissance de notre plate-forme pour compte de tiers".