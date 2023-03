DWS et Nippon Life prolongent leur alliance stratégique

(Boursier.com) — DWS annonce qu'elle a prolongé son alliance stratégique avec Nippon Life pour cinq années supplémentaires à compter du 11 mars 2023. Cette alliance constitue un pilier important pour les deux entreprises, car elle leur permet d'ancrer davantage leur croissance dans des domaines de collaboration bien définis...

Stefan Hoops, PDG de DWS, a commenté la solidité de l'alliance : "La signature de notre accord d'alliance stratégique en 2018 a été motivée par la conviction que nous allions former un partenariat fructueux au bénéfice de nos clients et de nos parties prenantes. Les cinq dernières années témoignent des forces et des atouts de ce partenariat. Nous sommes donc fiers de pouvoir prolonger cette collaboration pour cinq années supplémentaires, d'intensifier notre engagement commun et de viser à créer encore plus de valeur pour les deux entreprises".

Axes à suivre

Dans le cadre de cette alliance stratégique, DWS et Nippon Life ont convenu de continuer à travailler à étendre la portée de la distribution, l'innovation en matière de produits et l'acuité de la recherche. Les initiatives comprennent :

-L'identification des fonds que chaque société et ses filiales chercheront à distribuer dans leurs canaux de distribution respectifs

-L'introduction d'un plus grand nombre d'ETF auprès des investisseurs japonais

-Une collaboration plus étroite entre DWS et Nippon Life dans les domaines du conseil et des solutions d'assurance pour les filiales de cette dernière, ainsi que pour les clients tiers

-L'intégration des capacités de recherche les plus performantes de l'une et de l'autre afin de répondre aux besoins de compréhension et de cultiver les talents de recherche des deux entreprises.

Minoru Kimura, directeur général de Nippon Life Insurance Company, a commenté : "Nippon Life est fière d'être un partenaire de confiance de DWS. Nous pensons que la poursuite de cette alliance stratégique nous permettra de travailler sur des initiatives qui, au fil du temps, porteront leurs fruits. En combinant les forces de chacun et en travaillant sur des aspects tels que le renforcement des investissements, la distribution, le partage des connaissances et la collaboration en dehors du Japon, cet accord permettra aux deux entreprises de se positionner favorablement pour développer leurs activités de gestion d'actifs à l'échelle mondiale."

L'accord d'alliance stratégique a été signé pour la première fois en mars 2018 et avait suscité un solide consensus à tous les niveaux des deux entreprises. Au cours des cinq dernières années, l'alliance a vu une augmentation des investissements réalisés par Nippon Life dans les solutions de produits de DWS, la distribution conjointe de produits grâce à l'établissement d'un réseau mutuel, et une nouvelle collaboration commerciale avec les affiliés du groupe Nippon Life.