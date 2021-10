DWS devient le sponsor officiel des Lakers, second partenaire international de l'équipe

(Boursier.com) — L 'équipe des Lakers de Los Angeles et DWS annoncent la signature d'un accord de sponsoring mondial pour plusieurs saisons, faisant de DWS le sponsor officiel de l'équipe. DWS est l'un des principaux gérants d'actifs et est destiné à poursuivre sa croissance dans le monde entier, avec 1.100 milliards de dollars d'actifs actuellement sous gestion.

Le sponsoring comprendra de la publicité, la mise en évidence du logo DWS lors des matchs à domicile des Lakers au STAPLES Center et un large programme de diffusion de contenus, y compris sur les réseaux sociaux, afin de permettre à DWS de promouvoir sa marque dans le monde entier.

Parmi toutes les équipes sportives professionnelles d'Amérique du Nord, ce sont les Lakers qui ont le plus grand nombre de fans sur les réseaux sociaux. Ils bénéficient également d'un important public en Asie - l'un des principaux marchés de croissance de DWS - avec environ 199 millions de fans dans la région Asie Pacifique. Les Lakers sont également l'équipe sportive de la National Basketball Association la plus populaire sur les marchés clés pour DWS en Europe : l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la France et le Royaume-Uni.

DWS et les Lakers collaboreront sur plusieurs initiatives communautaires et projets de sensibilisation. La société de gestion parrainera le programme artistique "In the Paint" des Lakers, conçu pour présenter les oeuvres originales d'artistes noirs, indigènes et de couleur (BIPOC) de la région de Los Angeles. Par ailleurs, elle s'associera aux Lakers pour créer un projet international de rénovation des terrains de basket et créer des "Junior Lakers Clinics" afin de soutenir l'intégration de la technologie dans les programmes d'éducation physique des écoles primaires, des collèges et des lycées. DWS et les Lakers s'engagent également à renforcer l'autonomie des femmes dans le monde des affaires grâce à leurs programmes de mentorat et de parrainage.

"Tout comme les Lakers, DWS agit localement mais pense globalement. Leurs services sont personnalisés et accessibles, mais leur portée est considérable", a déclaré Tim Harris, président des opérations commerciales. "Une des caractéristiques les plus intéressantes de l'équipe des Lakers réside dans le fait que nous sommes une équipe locale qui a un impact international. Nous sommes impatients de réaliser ces projets ensemble".

"L'équipe des Lakers incarne - comme DWS - l'intégrité, la culture de l'excellence et de l'inclusion depuis de nombreuses années", a déclaré Asoka Woehrmann, PDG de DWS. "Notre partenariat avec cette équipe emblématique accélère la transformation de DWS en une véritable marque mondiale. Nous sommes convaincus que ce nouveau partenariat nous apportera mutuellement énormément".

Les clients, les collaborateurs et les partenaires commerciaux de DWS pourront bientôt participer à des campagnes passionnantes dans le cadre de ce partenariat, notamment des événements virtuels et physiques. C'est la première fois que la société de gestion s'associe à une marque de sport emblématique de renommée internationale. Elle s'appuie sur des campagnes antérieures de sponsoring d'équipes sportives nationales allemandes et européennes.

Les Lakers ont bénéficié de l'appui de l'agence mondiale de sport business SPORTFIVE dans le cadre de la mise en place de ce partenariat commercial mondial avec DWS.