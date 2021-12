DWS annonce la vente de l'immeuble de bureau 'Sigma' à Saint-Ouen

(Boursier.com) — DWS annonce la vente à un institutionnel français de premier rang de l'immeuble de bureau "Sigma" situé à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), pour le compte d'un de ses fonds ouverts.

Cet immeuble de bureau d'une surface totale de 18.153 m(2), entièrement loué à une société de transport opérant à l'échelle mondiale, se compose de deux immeubles reliés par une passerelle. Ils comprennent 2 sous-sols avec 246 places de parking et 97 places de stationnement pour vélos, un rez-de-chaussée et six étages supérieurs. Cet immeuble, bénéficiant d'une certification HQE exploitation Excellent, a été achevé en 2009 et acquis par DWS en 2011.

"Cette vente s'inscrit dans notre stratégie globale, visant à arbitrer les actifs achetés dans des zones identifiées comme "zones en devenir" et qui arrivent à maturité. Cette transaction vient témoigner de la pertinence et du dynamisme du modèle de DWS alliant fort potentiel de création de valeur et asset management soutenu", indique Chiara Randazzo, Head of Transactions DWS France, Luxembourg & Belgique

Avec cette vente, les actifs immobiliers sous gestion de DWS en France sont désormais de 2,3 milliards d'euros.