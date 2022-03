DWS a vendu l'immeuble de bureaux Daviel à Amundi Immobilier

(Boursier.com) — DWS annonce la vente d'un immeuble de bureaux d'un de ses fonds immobiliers institutionnels à Amundi Immobilier pour le compte de sa SCPI Rivoli Avenir Patrimoine.

Cet immeuble de bureau, situé au 23-27 rue Daviel dans le 13e arrondissement de Paris, d'une surface totale de 6.400 m(2), a été construit dans les années 1970 et rénové en 2008-2009 par Ory architecture. Le bâtiment récent est bâti sur 9 étages et le bâtiment historique sur 10 étages. Il comprend 41 places de parking, des balcons et un toit-terrasse.

L'immeuble Daviel, loué à 4 locataires dont le principal est Pôle Emploi, dispose de tous les équipements optimaux et répond pleinement aux standards d'un bâtiment tertiaire : 2,7m de hauteur sous plafond, connecté au système de chauffage urbain (CPCU), lumière naturelle sur les deux côtés, 2 ascenseurs, un accès pour personnes handicapés dans les espaces loués par Pôle Emploi et des surfaces flexibles de 480m2 à 740m2.