Dubaï lance un fonds de capital-risque doté de 136 M$ pour financer les start-ups technologiques

(Boursier.com) — L 'Autorité des zones économiques intégrées de Dubaï (DIEZ) a annoncé, sous le haut patronage de Son Altesse Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Vice-Président et Premier Ministre des Émirats arabes unis, Souverain de Dubaï et en présence de Son Altesse Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, second Vice-Souverain de Dubaï, le lancement d'un fonds de capital-risque doté de 136 millions de dollars.

Ce fonds financera des startups technologiques et stimulera la croissance des PME dans divers secteurs émergents, dans la droite ligne des objectifs économiques définis à l'Agenda économique de Dubaï (D33).

Le fonds a été lancé en marge du Dubai Business Forum, organisé par Dubai Chambers sous le patronage de S.A. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Il constitue le premier programme d'investissement lancé sous le nom d'Oraseya Capital, la branche de capital-risque de DIEZ spécialisée dans les opérations d'investissement dans les start-ups. Le fonds jouera ainsi un rôle essentiel en accompagnant les startups depuis leur phase de pré-amorçage jusqu'aux étapes d'investissement de série B.

Son Altesse Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président de DIEZ, a déclaré que le lancement d'Oraseya Capital et la création du fonds de capital-risque de 136 millions de dollars pour les jeunes pousses technologiques représentent une initiative stratégique conforme aux directives de Son Altesse Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum visant à soutenir la croissance du secteur de l'économie numérique de Dubaï.

"Cette initiative stratégique de premier ordre soutient les efforts du DIEZ pour améliorer sa contribution à l'économie de Dubaï et à la croissance des PME, segment vital de l'économie qui sert l'objectif général pour un développement global et durable. Cela garantira la pérennité et le progrès de l'économie de Dubaï dans les décennies à venir."

"La création de ce fonds de capital-risque constitue une impulsion majeure pour les entreprises matures qui cherchent à établir une présence mondiale. Il jouera un rôle essentiel dans le renforcement du statut de Dubaï en tant que terre d'accueil des entreprises les plus innovantes, les plus avancées et les plus créatives au monde", a conclu Son Altesse.

L'un des objectifs principaux du fonds est de remédier aux lacunes existantes en matière de financement des entreprises, en particulier durant les phases cruciales de leur développement...