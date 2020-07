Du nouveau pour le tracker BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF

Du nouveau pour le tracker BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BNP Paribas AM vient d'ajuster l'allocation du portefeuille pour son fonds BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF suite au changement de méthodologie d'indice.

L'indice Low Carbon 100 Europe, administré par Euronext, déjà aligné sur les objectifs de l'Accord de Paris pour le climat, est désormais en ligne avec la nouvelle norme Paris Aligned Benchmark (PAB). Ce changement est effectif depuis le 10 juillet 2020.

Dans le cadre de son plan d'action pour une finance durable, la Commission européenne vient de définir deux nouvelles typologies d'indices attentifs au climat : l'une favorisant la transition climatique (Climate Transition Benchmark), l'autre alignée sur les objectifs de l'Accord de Paris (Paris Aligned Benchmark).

Le Paris Aligned Benchmark (PAB) impose des exigences plus strictes en matière d'exclusion des énergies fossiles et vise une réduction de l'intensité carbone de 50% par rapport à l'univers d'investissement initial, ainsi qu'une réduction annuelle de l'intensité carbone d'au moins 7%.

Le 10 juillet dernier, Euronext a donc fait évoluer la méthodologie de son indice Low Carbon 100 Europe, créé en 2008, afin de le mettre en conformité avec le PAB. Cette méthodologie consiste à sélectionner 100 valeurs européennes, considérées comme les plus vertueuses de leur secteur en matière d'émission de carbone. Parmi celles-ci, on retrouve jusqu'à 15 valeurs "vertes" sélectionnées par un comité d'experts pour leur contribution positive à la transition énergétique.

Isabelle Bourcier, Responsable des gestions quantitative et indicielle de BNPP AM, précise : "Pionniers sur la thématique du bas carbone, BNP Paribas Asset Management a lancé dès 2008 cet ETF qui remporte un franc succès auprès des investisseurs européens, professionnels comme particuliers, désireux de limiter l'empreinte carbone de leurs investissements. Avec 816 millions d'euros d'encours au 15 juillet 2020, il s'agit de l'ETF le plus important sur les actions européennes bas carbone."

BNPP AM est l'un des trois fournisseurs d'ETF leaders en matière d'ESG en Europe avec un encours total sur la gamme BNP Paribas Easy de 6,2 milliards d'euros (ETF et fonds indiciels). Cette gamme a également été la première à obtenir le label d'Etat ISR français en 2019. Elle totalise désormais 18 ETF labellisés : 6 ETF avec le label ISR d'état français et 12 ETF avec label belge Towards Sustainability.