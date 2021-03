DTZ Investors finalise la cession de l'immeuble Mozaïk à Blue Colibri Capital Partners 3

DTZ Investors finalise la cession de l'immeuble Mozaïk à Blue Colibri Capital Partners 3









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après un programme ambitieux de rénovation orchestré en 2016, une société gérée par DTZ INVESTORS, pour le compte de deux investisseurs institutionnels, a vendu au fonds luxembourgeois BLUE COLIBRI CAPITAL PARTNERS 3, l'immeuble MOZAÏK, d'environ 18.000 m(2) de bureaux, situé 23, rue François Jacob à Rueil-Malmaison (92500).

Déployant ses 110 mètres de façade le long de l'A86, l'emblématique MOZAÎK, signé par JeanJacques Ory en 1996, fut anciennement le siège de UNILEVER avant d'être lourdement restructuré par les équipes de DTZ INVESTORS et le cabinet d'architectes SAHUC ET KATCHOURA en 2016.

L'ensemble des plateaux ont été curés et refaits à neuf, avec plafond rayonnant, et les services ont été entièrement repensés (restaurant de nouvelle génération, cafétéria, business center, auditorium) permettant à l'immeuble d'atteindre un niveau de performance élevé et d'obtenir plusieurs certifications et labels environnementaux : HQE, BREEAM, BBC et LEED.

Désormais siège du laboratoire GLAXOSMITHKLINE (GSK France) sur près de la moitié des surfaces, l'immeuble est aujourd'hui loué à 85% avec 5 nouveaux de baux signés depuis début 2020.

Cette acquisition confirme la volonté de croissance de BLUE COLIBRI ciblant prioritairement des immeubles de bureau en Île-de-France.

Le financement d'acquisition a été apporté par la SOCIETE GENERALE et un fonds de dettes géré par AEW.

Dans cette transaction le vendeur était conseillé par l'étude WARGNY KATZ (notaires). L'acquéreur était conseillé par l'étude CHEUVREUX (notaires), par le cabinet DE PARDIEU BROCAS MAFFEI (avocats) et par TIMALETS PARTNERS (structuration financière). Les prêteurs étaient conseillés par le cabinet ARCHERS (avocats) et par l'étude ALLEZ (notaires).

La transaction a été réalisée par CATELLA PROPERTY dans le cadre d'un mandat co-exclusif avec CBRE.