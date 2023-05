DS Investment Solutions : première société de conseil en produits structurés certifiée B Corp

(Boursier.com) — DS Investment Solutions, société spécialisée dans la recherche et le développement de produits structurés obtient la certification B Corp et rejoint les quelque 6.000 entreprises ayant obtenu ce label à travers le monde. Cette certification souligne l'impact social, environnemental et sociétal d'une entreprise, quel que soit son domaine d'activité (finance, agro-alimentaire, distribution, mode...).

L'annonce de cette certification illustre et récompense le travail des équipes de DS Investment Solutions qui mène, depuis 2019 auprès de toutes ses parties prenantes (collaborateurs, partenaires, investisseurs...), une démarche responsable et engagée. DS Investment Solutions devient ainsi, la première société de conseil en produits structurés française à recevoir cette certification reconnue internationalement.

Brice Gimeno, Président de DS Investment Solutions a déclaré : "L'obtention de la certification B Corp est une grande satisfaction pour toute l'équipe et vient récompenser nos convictions et notre travail quotidien. Il était évident pour nous de rejoindre cette communauté de sociétés engagées et de prendre part à ce mouvement, pour un monde intégrant une finance durable, respectueuse de la planète et de l'humain. A travers notre activité de produits structurés, nous avons conscience du rôle que nous devons jouer et de l'impact de nos actions. C'est pourquoi, depuis 2019, notre gamme de produits structurés est exclusivement composée de produits à composante ESG."

DS Investment Solutions a ainsi atteint les 80 points nécessaires pour obtenir la certification. Concrètement la société a été évaluée, à travers un questionnaire et des entretiens portant sur les cinq piliers suivants :

-l'activité, les produits et la clientèle, pilier central de l'étude ;

-la gouvernance, au travers de l'éthique et de la transparence de la société ;

-les collaborateurs, autour des critères de rémunération, de bien-être, de formation ;

-l'impact environnemental de la société ;

-la collectivité, fondée sur des critères d'impact économique, de diversité et d'inclusion, d'engagement civique et de politique fournisseurs.

Les éléments étudiés concernant les clients et les collaborateurs ont été particulièrement récompensés. Côté clients, qui sont principalement des conseillers en gestion de patrimoine mais également des sociétés, l'étude souligne les efforts menés depuis 2019 par DS Investment Solutions pour faire évoluer ses solutions d'investissement. Côté collaborateurs, les dirigeants de DS Investment Solutions ont proposé à leurs équipes d'être formées afin d'obtenir la certification Finance Durable de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) permettant de renforcer leur connaissance des concepts essentiels de la finance durable, des produits et des méthodologies utilisées.

Brice Gimeno ajoute : "Nous sommes depuis longtemps convaincus du nécessaire virage que doivent prendre les sociétés financières afin d'avoir un réel impact positif sur toutes leurs parties prenantes et plus globalement sur le monde dans lequel elles évoluent. Nous sommes, quant à nous, fiers de relever ces défis au quotidien. Cette certification est une nouvelle étape pour notre société et nous poussera à aller encore plus loin dans les années à venir."