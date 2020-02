DPAM : forte croissance et collecte nette record pour la 4e année consécutive

(Boursier.com) — DPAM publie ses résultats pour l'année 2019. Pour la 4e année consécutive, DPAM a enregistré une forte croissance de sa collecte nette auprès de la clientèle institutionnelle.

DPAM affiche une croissance organique notable grâce à ses bonnes performances sur trois et cinq ans ainsi que sa culture centrée sur les services à la clientèle. Au cours de l'année 2019, DPAM a enregistré une croissance de 7,48 milliards d'euros de ses ASG totaux (une progression de plus de 22%). Cette évolution résulte à la fois d'effets de marché positifs et d'une collecte nette positive auprès des clients institutionnels.

Sur l'augmentation de 31,8 milliards d'euros à fin décembre 2018 à 39,2 milliards d'euros à fin décembre 2019, plus de 2,1 milliards étaient imputables à la clientèle institutionnelle et environ 70% provenaient de l'international.

Tous les pays ont enregistré des collectes nettes positives, confirmant le succès de DPAM tant sur les plans national et international. En ce qui concerne les différents segments de clientèle, les caisses de pension ainsi que l'activité de distribution institutionnelle au niveau européen ont apporté une contribution significative à la croissance de DPAM.

La croissance s'est concrétisée dans le segment des taux fixes comme dans celui des actions et elle a été stimulée par des performances exceptionnelles. Alors que l'industrie européenne des fonds a enregistré des flux positifs vers les fonds obligataires l'année passée, les différentes stratégies en actions européennes et internationales de DPAM ont également connu d'importantes souscriptions. Dans le secteur des taux fixes, les stratégies qui ont enregistré les afflux les plus abondants ont été les stratégies sans indice de référence (Global Unconstrained), le haut rendement (High Yield) et la dette des marchés émergents (Emerging Market Debt) en devises locales.

Les stratégies durables dédiées se sont distinguées par leur croissance puisqu'elles représentent plus de 7,2 milliards d'ASG dans les différentes classes d'actifs et thèmes proposés. Depuis près de vingt ans, DPAM a intégré les facteurs ESG dans ses fonds de placement gérés de manière active. De plus, la progression des actifs gérés en fonction de stratégies durables dédiées (ils sont passés de 4 milliards d'euros à la fin 2018 à 7,2 milliards d'euros à la fin 2019) vient conforter DPAM dans son engagement en faveur de l'investissement durable. Ce dernier représente une partie essentielle de l'ADN de l'entreprise qui peut se targuer d'une expérience de 19 années dans ce domaine.

