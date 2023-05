DouxMatok annonce un tour de financement de 30 millions de dollars

(Boursier.com) — Aujourd 'hui, DouxMatok, leader mondial de la food tech, a annoncé qu'il porterait désormais le nom d'"Incredo LTD". La communication de ce nouveau nom, qui est aussi celui du produit phare de l'entreprise, Incredo Sugar, coïncide avec l'annonce d'une levée de fonds de 30 millions de dollars réalisée dans le cadre d'un tour de financement de série C en vue de soutenir ses opérations de recherche et de développement, intégrer son produit dans une variété d'applications, et accélérer ses partenariats commerciaux.

Cette dernière phase de financement est menée par dsm-firmenich Venturing et Sienna Venture Capital en collaboration avec des partenaires commerciaux stratégiques tels que Ferrero, et avec l'apport à la fois d'investisseurs nouveaux comme Teseo Capital et existants, comme Pitango et BlueRed Partners, qui avaient mené le précédent tour de table.