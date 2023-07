Dougs : levée de fonds

(Boursier.com) — Dougs , solution SaaS d'expertise-comptable en ligne et de conseil, annonce sa première levée de fonds de 25 ME auprès du fonds britannique Expedition Growth Capital. L'objectif : profiter de cette enveloppe pour accélérer sa croissance et devenir la référence française à même de révolutionner la comptabilité et le juridique des petites entreprises.

Ces dernières ont besoin d'un accompagnement efficace et sur-mesure dans leurs tâches administratives ainsi que dans la gestion de leur comptabilité. Et à l'heure où la digitalisation permet d'automatiser le recueil et le traitement des données comptables en temps réel, Dougs offre à ses clients un accompagnement de qualité et de proximité, tout en s'investissant encore plus dans son rôle de conseil.