DNB AM passe son fonds Future Waves en article 9

(Boursier.com) — Investisseur responsable depuis plus de trente ans, DNB Asset Management annonce la mise à jour du statut SFDR de leurs fonds et notamment le rehaussement de DNB Future Waves en article 9 (précédemment article 8).

Depuis le lancement du fonds à l'été 2021, les gérants, Isabelle Juillard Thompsen et Audun Wickstrand Iversen ont appliqué un processus strict basé sur de nombreux critères ESG et un cadre d'investissement basé sur les ODD. Or, étant donné la politique SFDR conservatrice de la société de gestion norvégienne, le fonds avait été classifié article 8 au démarrage du fonds. Il s'agit d'un fonds actions monde investi dans des entreprises contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU, notamment dans les domaines de l'océan et de l'environnement.

Le thème principal du fonds est l'économie bleue (environ 40%) telle que définie par l'OCDE ; les secteurs ayant un lien direct ou indirect avec les océans comme l'aquaculture, le transport maritime, les ressources bio-marines ou les énergies renouvelables offshore.

3 autres thèmes, également liés à l'économie bleue, sont mis en avant dans le fonds : l'économie verte, le climat et la prospérité sociale.

Au travers de ces 4 thèmes, le fonds s'expose à 11 ODD : (6) Accès à l'eau propre (14) Faune et flore aquatique (9) Innovation & infrastructure (11) Villes durables (12) Consommation responsable (15) Faune et flore terrestres (7) Energies renouvelables (13) Lutte contre le changement climatique (2) Lutte contre la faim (3) Accès à la santé et (4) Accès à l'éducation.

Avec l'entrée en vigueur du deuxième volet de la SFDR au 1er janvier 2023, DNB AM a mis à jour son prospectus de sa SICAV Luxembourgeoise pour être en conformité avec la nouvelle législation. Cette mise à jour a permis une reclassification de certains fonds, dont DNB Future Waves. Aucune déclassification des fonds DNB est à noter à ce jour.