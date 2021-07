DNB AM obtient le label Towards Sustainability pour son fonds actions nordiques DNB Nordic Equities

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — DNB Asset Management, filiale du premier groupe financier norvégien DNB ASA, a obtenu le label ISR belge Towards Sustainability pour son fonds DNB Nordic Equities.

DNB Nordic Equities est un fonds actions investi dans les pays Nordiques (Suède, Norvège, Danemark, Finlande) dont l'objectif est de générer de l'alpha à long terme et qui applique une approche stricte en matière d'exclusions en éliminant de son portefeuille les entreprises dans les secteurs du tabac, l'armement controversé et conventionnel, la pornographie, charbon, les énergies fossiles, l'alcool et les jeux d'argent, entre autres.

Le fonds, géré par Øyvind Fjell et son équipe, applique également des filtres "d'inclusion" pour intégrer dans le portefeuille des entreprises vertes, notamment dans les segments des énergies renouvelables, les biocarburants et l'économie circulaire.

"Les marchés Nordiques offrent de belles entreprises qui savent innover en matière de développement durable. Le réchauffement climatique y est un enjeux pris très au sérieux depuis longtemps, ce qui nous permet d'avoir un large choix d'entreprises matures pour appliquer à la fois notre analyse financière et nos filtres ESG et ainsi générer une surperformance à long terme", indique Øyvind Fjell.