DNB AM a développé son propre outil d'analyse des données ESG

(Boursier.com) — Investisseur responsable, DNB Asset Management (DNB AM) renforce son contrôle de qualité des émetteurs sur le marché obligataire en termes de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Grâce à la mise en place d'une notation interne, la société de gestion entend les inclure de manière systématique dans son analyse et sa sélection des émetteurs.

Il apparaît en effet manifeste qu'un manque de transparence sur ces facteurs peut, à terme, altérer la qualité de crédit des émetteurs. Un constat d'autant plus vrai pour les petites et moyennes entreprises qui, contrairement aux plus grandes, ne disposent pas toujours des ressources nécessaires pour publier des rapports sur le sujet et ne sont pas couvertes par des fournisseurs de données ESG tiers.

De fait, il est souvent difficile pour un gérant d'actifs comme DNB AM, qui finance autant les grandes que les petites et moyennes entreprises sur le marché norvégien, d'avoir accès aux évaluations de la gestion des risques ESG, notamment des plus petits émetteurs.

Svein Aage Aanes, Directeur de la gestion obligataire chez DNB AM commente : "Nous sommes fermement convaincus que la prise en compte des critères ESG par les entreprises est capitale. Les efforts fournis dans ce sens seront d'une importance cruciale dans les années à venir en termes de compétitivité, de profitabilité et de solvabilité. Il nous apparaît essentiel d'avoir une vision plus complète de la gestion de ces facteurs de risque au sein des entreprises que nous finançons".

Des données pour mesurer l'amélioration des pratiques

DNB AM a développé son propre système de notation ESG afin de pallier ce manque de transparence. Pour ce faire, ses équipes fixed income et ESG ont défini un cadre de notation pour évaluer les risques et opportunités ESG par secteur. Celui-ci a été élaboré à la fois avec des experts de chaque secteur, des entreprises sélectionnées mais aussi à l'aide de sources telles que le Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Sur cette base, DNB AM a réalisé et envoyé aux entreprises des questionnaires spécifiques à leur secteur en tenant compte aussi des particularités du marché norvégien. Les émetteurs obligataires ont ainsi été notés sur la qualité et la transparence de leur travail ESG dans les secteurs de la banque, des services publics et de l'immobilier. Afin de permettre aux gérants de portefeuille d'approfondir les forces et les faiblesses identifiées, les notes obtenues portent tant au niveau global de l'entreprise que sur chaque branche de leur activité. Elles seront alors intégrées aux systèmes de gestion de portefeuille et prises en compte dans l'évaluation globale du risque de crédit des entreprises.

Les données et les informations collectées constituent, par ailleurs, des éléments tangibles de dialogue avec les entreprises dans lesquelles DNB AM investit et permettront de mesurer de façon concrète les progrès réalisés dans le temps.