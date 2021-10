DNA Script lève 142 ME dans un tour de Série C

(Boursier.com) — DNA Script a annoncé aujourd'hui avoir levé 142 millions d'euros dans un tour de financement de Série C mené par Coatue Management et Catalio Capital Management, dont les représentants rejoignent le conseil d'administration de la société. Outre ces deux fonds, les nouveaux investisseurs sont Fidelity Management and Research, Columbia Threadneedle Investments, Arrowmark Partners, Farallon Capital et Moore Strategic Ventures.

De plus, les investisseurs historiques Casdin Capital, LSP, Illumina Ventures, Bpifrance Large Venture Fund, Danaher Life Sciences, Agilent Technologies, M Ventures, Kurma Partners et Alexandria Venture Investments ont également participé à ce tour de financement, qui amène le montant total levé par la société à près de 236 millions d'euros. Ces fonds serviront à accélérer la commercialisation de la plateforme SYNTAX, à étendre son utilisation pour de nouvelles applications et à préparer les futurs produits mettant en oeuvre la technologie EDS de synthèse enzymatique d'ADN.